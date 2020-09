Recklinghausen: Bleibt der Kreis Recklinghausen rot? In die Stichwahl geht für die SPD der Landtagsabgeordnete Michael Hübner mit 38,3 Prozent als Erstplatzierter gegen Bodo Klimpel (CDU), der auch von der FDP unterstützt wird und im ersten Wahlgang 31,8 Prozent erzielte. Klimpel war als Bürgermeister von Haltern am See durch ein trauriges Ereignis im März 2015 bundesweit bekannt geworden: Damals starben beim Absturz einer Germanwings-Maschine in den französischen Alpen 16 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen aus Haltern am See.