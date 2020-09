Briefwahl-Pannen in NRW: Wie ich trotzdem wählen kann

Wahlbrief spätestens Donnerstag abschicken

Vier Tage vor der Kommunalwahl in NRW hat der Landeswahlleiter Briefwähler aufgerufen, den Stimmzettel zügig abzuschicken. "Wer an den Kommunalwahlen per Briefwahl teilnehmen möchte, sollte den hellroten Wahlbrief mit den gekennzeichneten Stimmzetteln und dem unterschriebenen Wahlschein spätestens am Donnerstag absenden", empfahl Wolfgang Schellen am Mittwoch.

Dann sei die rechtzeitige Zustellung beim Wahlamt der Gemeinde noch gewährleistet. Der Versand mit der Deutschen Post sei kostenfrei. Wer den zügigen Gang zum Briefkasten verpasst habe, könne sein Kuvert noch bis zum Wahltag am Sonntag bis 16 Uhr direkt beim Wahlamt am Wohnort abgeben.