Briefwahl-Pannen in NRW: Wie ich trotzdem wählen kann

Falsch gedruckt, nicht zugestellt

Eine größere Panne bei der Vorbereitung der Kommunalwahl hatte es in Dortmund gegeben. Mehr als 18.000 Briefwahl-Stimmzettel sind falsch gedruckt und Wählern zugeschickt worden.

In Wetter an der Ruhr wurden ebenfalls falsche Stimmzettel verschickt. Auch in Witten mussten 4.500 Wahlzettel neu gedruckt und verschickt werden, weil sie fehlerhaft waren.

In Düsseldorf sind rund 1.300 Briefwahlunterlagen postalisch nicht zugestellt worden. In Wesseling haben viele Bürger erst gar keine Wahlbenachrichtigung bekommen. Ganze Straßenzüge sollen betroffen sein. Auch in Duisburg gab es Probleme.