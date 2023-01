Streit im Kölner Karneval: "Schnitzel-Song" provoziert Vegetarier

Der Song, der für so viel Aufregung sorgt, hat den Titel "Et letzte Schnitzel". Gesungen wird er vom Sänger-Duo "Zwei Hillije" - Bernd und Wolfgang Löhr. Die beiden "Heiligen" haben es in den Kölner Kneipen-Wettbewerb "Loss mer singe" geschafft. Ihr Lied ist bei den Top 20 dabei, die vom Publikum gewählt werden können.

Doch jetzt gibt es Ärger um den Liedtext. Im - auf Hochdeutsch übersetzten - Refrain heißt es: "Das letzte Schnitzel, das steht in meinem Stall. Ich passe gut darauf auf, denn gesetzt den Fall, dass Fleisch verboten wird, ist das meine Notration. Und alle meine Freunde kriegen dann eine große Portion."

"Der Brisanz des Themas bewusst"