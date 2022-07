Klimaschutz-Sofortprogramme: Diese Pläne gibt es für Gebäude und Verkehr

Reaktionen auf Gebäudepläne

Es gibt viel Kritik. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) sieht die Richtung der Pläne durchaus positiv, bemängelt aber den Zeitplan. " Der Einbaustopp für klimaschädliche Gasheizungen ab 2024 kommt zu spä t", erklärte BUND-Chef Olaf Bandt.

Kai Bergmann von der Umweltorganisation Germanwatch sagte dagegen dem WDR , die Geywitz-Pläne für den Gebäudesektor gingen " in die richtige Richtung “.

Michael Schick, Präsident des Immobilienverband Deutschland IVD, sagte, in einem " so genannten Sofortprogramm " dürften aber keinesfalls Maßnahmen fehlen, die tatsächlich sofort und schnell umsetzbar sind, wie zum Beispiel die Schaffung eines Rechtsrahmens zur Absenkung der Raumtemperatur. "Die Bundesregierung muss klarstellen, dass eine Unterschreitung einer bestimmten Raumtemperatur bei Tag und in der Nacht sowie eine Unterschreitung der Brauchwassertemperatur nicht zu einer Mietminderung führt."

Umweltverband kritisiert Verkehrs-Programm