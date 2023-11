Thunberg bei Klima-Demo in Amsterdam für Palästina-Aussagen angegangen

Mit einem traditionellen schwarz-weißen Palästinensertuch um den Hals sagte sie am Sonntag bei einer per Livestream übertragenen Kundgebung in Amsterdam, die Klimaschutzbewegung habe die Pflicht, " auf die Stimmen jener zu hören, die unterdrückt sind und die für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen ".

Dann gab Thunberg das Mikrofon an eine Frau weiter, die ebenfalls ein Palästinensertuch trug und behauptete, Israel begehe " in meinem Land einen Völkermord ". Israel greife gezielt Krankenhäuser und Zivilisten an, sagte die Frau.