Ärzte wollen keine Atteste mehr für Schulkinder vor den Ferien ausstellen

Im Laufe eines Schuljahres können Eltern ihrem kranken Kind normalerweise selbst eine Entschuldigung schreiben. Kurz vor oder nach den Ferien aber sieht das anders aus. Wenn eine Schule nämlich „ begründete Zweifel “ hat, dass ein Kind aus gesundheitlichen Gründen nicht zum Unterricht kommt, „ kann die Schule von den Eltern ein ärztliches Attest verlangen “, heißt es auf der Homepage des NRW-Schulministeriums.

„ Wir sind doch nicht die Schulpolizei “

Dagegen wehrt sich der Berufsverband der Kinder und Jugendärzte (BVJK). „ Wir brauchen unsere Zeit, um kranke Menschen zu behandeln und nicht, um Atteste auszustellen “, sagt Christiane Thiele, die Vorsitzende des Verbandes Nordrhein dem WDR.