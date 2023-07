Ausgewogene Ernährung: Wie viel Zucker braucht ein Kind?

Für Ernährungswissenschaftler ist so ein Schritt längst überfällig. Ein Kind in Deutschland schaut sich demnach jeden Tag rund 15 Werbespots für Lebensmittel an, die in der Regel zu viel Zucker, Salz und Fett enthalten. Die Verführung durch die Werbeindustrie sorge manchmal sogar für Streit, berichten Eltern: Es sei doppelt schwer, Kinder zu einer gesunden Ernährung zu erziehen, wenn gleichzeitig durch die Werbung immer neue Bedürfnisse geweckt werden.