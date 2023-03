Anstieg der Jugendkriminalität: Experten sehen keinen Grund zur Panik

Zum starken Anstieg trügen Geflüchtete bei, " die im Kontext kriegerischer Ereignisse aus den Herkunftsländern schlimme Erfahrungen mitbringen ". Diese vulnerablen Altersgruppen seien bei den Geflüchteten besonders stark vertreten, bei den rund 1,1 Millionen Geflüchteten aus der Ukraine machten sie 35 Prozent aus. Ähnliches gelte für Syrien. Das schlage sich in der Statistik wieder.

Nicht-Deutsche stärker von Risikofaktoren betroffen

Münch betonte, dass nicht-deutsche Minderjährige stärker von Risikofaktoren betroffen seien. Bei Diebstahldelikten - die das Gros der Taten bilden - seien beispielsweise ökonomische Aspekte und bei Gewaltdelikten Stress mögliche Auslöser. Ursachen, die insgesamt eine größere Rolle spielten: " Da kommen wir wieder zu dem Stichwort Corona. Solche Risikofaktoren sind fraglos in den vergangenen Jahren zusätzlich hinzugekommen ", sagt Münch.

Dies entspricht dem, was Streetworker Jochen Baur von der Diakonie in Neuss bei seiner Arbeit erlebt. Bei den Kindern und Jugendlichen, " die mit die Hauptleidtragenden der Einschränkungen waren ", habe sich während der Corona-Pandemie einiges aufgestaut. Seine Kollegin Marion Hardegen vom Sozialdienst katholischer Frauen verweist in diesem Zusammenhang auch auf das Problem der häuslichen Gewalt. Manche Kinder seien zu lange schlechten Vorbildern ohne soziales Korrektiv ausgesetzt gewesen. Es habe " soziale Interaktion in den Prägephasen " gefehlt.

Keine Verschiebungen bei Delikten

Die Ursachen für den Anstieg sind vielfältig. NRW -Innenminister Herbert Reul, der die Kriminalitäts-Statistik für sein Land bereits vor vier Wochen vorgestellt hat, verweist dabei aus naheliegenden Gründen auch auf Corona: " Es gibt wieder Gelegenheiten, die es es früher nicht gab, und das hat was mit Corona zu tun. Da bin ich relativ sicher ", betonte er im WDR 5-Morgenecho. Daher fiel die Steigerung in NRW 2022 im Vergleich zum Corona-Jahr 2021 mit einem Plus von 41 Prozent bei den tatverdächtigen Kindern wohl auch besonders hoch aus.

"Zum Beheben braucht man mehr als nur Polizeiarbeit." NRW-Innenminister Herbert Reul