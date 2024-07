Auf einer Ein-Cent-Münze findet er bequem Platz, in Land- und Forstwirtschaft findet er ein reichhaltiges Nahrungsangebot, das seinen Einzug in Deutschland begünstigen dürfte: der Japan-Käfer. Er ist in Deutschland zwar noch nicht gesichtet worden, aber in Baden-Württemberg und Süddeutschland ist man nach seinem Auftreten in der benachbarten Schweiz bereits alarmiert, weil der etwa einen Zentimeter große Fraßschädling aus Asien die Blätter, Blüten oder Früchte von mehr als 300 Pflanzenarten befällt.

Japan-Käfer - harmloser Einwanderer oder invasive Art?

Es gibt einen Stichtag, der heimische Arten von zugewanderten unterscheidet - das ist das Jahr 1492, in dem Christoph Kolumbus den amerikanischen Kontinent entdeckt hat. Pflanzen und Tiere, die davor schon in Deutschland vorkamen, gelten als heimisch. Jene die später kamen, werden als Neophyten (Pflanzen) beziehungsweise Neozoen (Tiere) bezeichnet. Laut Naturschutzbund (Nabu) NRW gibt es in Deutschland 1.280 fremde Arten, die etabliert sind sowie 1.410, die neu sind, aber nur unbeständig oder lokal vorkommen.

Diese Einteilung sagt noch nichts darüber aus, ob diese Arten auch invasiv, also eine Bedrohung für die heimische Tier- und Pflanzenwelt sind. So werden die " Einwanderer " erst bezeichnet, wenn sie heimische Arten zu verdrängen drohen. Nabu-Sprecherin Birgit Königs erklärt, dass es im Wesentlichen drei Gründe gibt, die eine Einstufung als invasive Art nach sich ziehen: Wenn sie eine Bedrohung in den Bereichen Naturschutz, Wirtschaft und Gesundheit darstellen. Dies gelte etwa für Insekten wie die Tigermücke, die Viren auf Menschen übertragen können.

Die Ausbreitung von Insekten zu verhindern, ist sehr schwierig. Nabu-Sprecherin Birgit Königs