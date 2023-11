Wochenlang als Geisel der Hamas gefangen: Die Folgen für die Kinder

WDR: Viele der von der Hamas frei gelassenen Geiseln sind Jugendliche, Kinder und sogar Kleinkinder, das jüngste ist zwei Jahre alt. Wie werden solche traumatischen Erlebnisse verarbeitet? Gibt es Unterschiede, je nach Alter?

Ulf Thiemann: Ja, die gibt es. In solch traumatisierenden Situationen sind Kinder, aber auch Erwachsene, primär mit dem Überleben beschäftigt. Die Verarbeitung setzt dann ein, wenn die Situation nicht mehr besteht. Im aktuellen Fall also dann, wenn die Rückkehr in einen neu zu ordnenden Alltag erfolgt. Ganz allgemein kann man sagen, dass bei Kindern ein höheres Risiko besteht, dass sie Traumafolgestörungen entwickeln. Dieses Risiko ist umso größer, je jünger die Kinder zum Zeitpunkt der Traumaeinwirkung waren.

WDR: Es ist also nicht so, dass Zweijährige schlimme Ereignisse leichter verarbeiten, weil sie sie schneller vergessen?

Kinderpsychotheraopeut Ulf Thiemann

Thiemann: Nein. Es stimmt zwar, dass die bewusste Erinnerung, die ein zweijähriges Kind an ein solches Ereignis hat, in der späteren Kindheit oder als Erwachsener wahrscheinlich nicht mehr bestehen wird. Die aktive Erinnerung setzt in der Regel erst später ein. Dennoch können aus einem solchen Ereignis auch bei Kleinkindern gravierende Folgen entstehen. Wobei man sagen muss: Nicht jede traumatische Erfahrung entwickelt sich in eine Traumafolgestörung weiter. Aber es ist sehr wichtig, dass man bei Kindern, die so etwas erlebt haben, dranbleibt und diese Möglichkeit immer im Hinterkopf behält.

WDR: Wie sehen diese Traumafolgestörungen aus?

Thiemann: Das können Alpträume sein und Erinnerungen, die einen nicht loslassen. Oder man versucht, Situationen, Orte oder Personen zu meiden, die an das Trauma erinnern. Bei Kindern kann es Rückfälle in Verhaltensweisen geben, die in der Entwicklung eigentlich schon abgeschlossen waren. Etwa, dass sie wieder anfangen, am Daumen zu lutschen, sich nachts einnässen oder dass die Sprache kindlicher wird, als sie schon gewesen ist.