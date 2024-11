Protest in Unterwäsche: Studentin im Iran festgenommen

Der Vorfall ereignete sich laut der Menschenrechtsorganisation Hengaw an der renommierten Asad-Universität in Teheran. Aktivisten sagen, die Studentin sei zuvor von Mitgliedern der zu den Revolutionsgarden gehörenden Miliz belästigt worden. Aus Protest soll sie sich dann vor der Universität ausgezogen haben.

In den sozialen Medien kursierte ein Video. Zu sehen ist, wie eine junge Frau erst mit verschränkten Armen in BH und Unterhose auf einer Mauer sitzt, dann läuft sie auf und ab. Dazu trägt sie ihre Haare offen.

Aus dem Fenster gefilmt

Studentin protestiert im Iran im BH gegen Kleiderordnung

Das Video wurde offenbar von den Bewohnern eines Gebäudes nahe der Universität aufgenommen. Es wurde zuerst von einem iranischen Studentenportal veröffentlicht und später von vielen Websites verbreitet. Weitere Bilder zeigen, wie die junge Frau von Männern in Zivil in ein Auto geschubst wird. Auch soll die Studentin, deren Name nicht genannt wurde, bei der Festnahme geschlagen worden sein.

Das Kopftuch muss getragen werden

In der Islamischen Republik Iran gelten strenge Kleidungsvorschriften, die von der jungen Generation zunehmend offensiv ignoriert werden. Ihre Einhaltung wird zudem von sogenannten Sittenwächtern überprüft. Seit den landesweiten Protesten im Herbst 2022 widersetzen sich viele Frauen in den Metropolen etwa der Kopftuchpflicht.

Jina Mahsa Amini, kurz vor ihrem Tod im Iran

Im September 2022 war die 22-jährige Kurdin Jina Mahsa Amini im Gewahrsam von Sicherheitskräften gestorben, nachdem die sogenannte Sittenpolizei sie festgenommen hatte, weil ihr Kopftuch zu locker saß. Aminis Eltern machten Aufnahmen öffentlich, die ihre Tochter auf dem Krankenbett zeigten.

Die Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken. Bereits an ihrem Todestag kam es vor dem Krankenhaus zu ersten Protesten. Frauen verbrannten ihre Kopftücher und schnitten sich die Haare ab.

Proteste im Iran nach dem Tod von Jina Mahsa Amini

Es gingen vor allem junge Menschen auf die Straße, darunter viele Studierende. Das Regime versuchte, die Proteste mit Gewalt zu unterdrücken. Bereits in der ersten Woche sollen nach verschiedenen Schätzungen bis zu 50 Menschen ums Leben gekommen sein. Amnesty International sprach am 14. Oktober von mindestens 144 Toten. Auch am Jahrestag ihres Todes 2023 gingen Menschen auf die Straße.