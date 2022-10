Long Covid: So rücksichtslos gehen wir mit chronisch Kranken um

Häme und Hass im Netz

Genau diese Schlüsse machen mich betroffen - denn sie zeigen, dass unsere Gesellschaft chronisch kranke Menschen nicht wirklich als gleichwertige Mitbürger:innen begreift, sondern als Belastung, die nicht zur Wirtschaftsleistung beitragen und das Gesundheitssystem belasten.

Das äußert sich dann vor allem an hämischen und abwertenden Kommentaren, besonders hässlich im Netz. WELT-Blogger Rainer Meyer, besser bekannt als "Don Alphonso" macht sich über Stokowski lustig - er postet ein Bild von einer Schürfwunde und schreibt dazu: " es gibt zwei Arten von Autoren. Die einen rennen wegen der normalen Härte des Daseins zu Lauterbach in die BPK " - und vergleicht eine harmlose Schürfwunde mit einer ernsthaften chronischen Erkrankung.

Die ehemalige Springer Journalistin Judith Sevinç Basad, die inzwischen für Julian Reichelt arbeitet, teilt zum Beispiel eine Collage von Fotos aus Stokowskis Sozialen Medien - beim Nägel lackieren, lächelnd mit neuen Tattoos, mit dem selbstgebackenen Bananenbrot und kommentiert dazu hämisch: " Long Covid - und dabei Brot backen und sich tätowieren lassen. Einfach richtig schlimm ".

Auch chronisch Kranke haben ein Recht darauf, glücklich zu sein!

Kommentare wie diese sind böswillig und menschenverachtend. Was sollen kranke Menschen denn sonst tun? Sich im Bett verkriechen und bloß nicht mehr in die Öffentlichkeit treten? Wie sehen "Kranke" Menschen überhaupt aus?

Fast die Hälfte der Erwachsenen leidet unter chronischen Krankeiten

Viele Menschen in Deutschland sind chronisch krank - und vielen sieht man es nicht an. Insgesamt haben über 49 Prozent, also fast die Hälfte der erwachsenen Menschen in Deutschland, eine oder mehrere chronische Erkrankungen. Auch viele junge Menschen sind betroffen - bei jungen Frauen unter 30 sind gut 20 Prozent chronisch erkrankt, bei jungen Männern sind es gut 17%. Die Palette an chronischen Krankheiten ist groß: Long Covid, Arthrose, Herzkrankheiten, chronische Rückenschmerzen oder Migräne, Endometriose-Betroffene mit chronischen Schmerzen, psychische Krankheiten.