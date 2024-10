WEITERE NACHRICHTEN

"Schlüsselfigur" im Drogenkrieg festgenommen • Im Fall des seit Monaten andauernden Streits unter Drogenbanden im Rheinland hat die Polizei gestern am Flughafen Roissy in Paris einen 22-jährigen Deutsch-Iraker festgenommen. Er soll laut Staatsanwaltschaft an einem Geschäft mit mindestens 700 Kilogramm Marihuana beteiligt gewesen sein. Der Deal soll Ausgangspunkt für die Explosionsserie gewesen sein, die in den vergangenen Monaten Köln und andere Orte erschüttert hatte. Die Kölner Staatsanwaltschaft hatte eine internationale Fahndung nach dem Mann eingeleitet. Jetzt hat die Kölner Staatsanwaltschaft seine Auslieferung beantragt.

Trump fordert Bomben auf Atomanlagen • Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat sich für einen israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen ausgesprochen. Als US -Präsident Joe Biden diesbezüglich gefragt worden sei, " hätte die Antwort lauten müssen: Zuerst das Nukleare treffen, und sich später um den Rest kümmern ", sagte Trump bei einer Wahlkampfkundgebung in North Carolina. Biden hatte sich gegen das Ziel Atomanlagen ausgesprochen.

Elf tote Rettungskräfte im Libanon • Bei israelischen Angriffen im Südlibanon sind nach Angaben eines der Hisbollah-Miliz nahestehenden Gesundheitsdienstes elf Rettungskräfte getötet worden. Das Islamische Gesundheitskomitee teilte mit, dass am Freitag sieben seiner Mitglieder bei einem israelischen Angriff auf ein Notarztteam am Krankenhaus Mais-al-Dschabal getötet worden seien. Vier weitere Tote gab es demnach bei zwei weiteren Angriffen im Südlibanon.

Merih Demiral zeigt Wolfsgruß

Wolfsgruß-Denkmal in der Türkei • Drei Monate nach der Aufregung um Merih Demirals Wolfsgruß bei der Fußball- EM ist dem türkischen Nationalspieler in seiner Heimat ein Denkmal gesetzt worden. Gestern wurde in der Stadt Bolu eine Statue enthüllt, die Demiral in der umstrittenen Pose zeigt. Sie ist das Erkennungszeichen der rechtsextremen Gruppe "Graue Wölfe", die in Deutschland vom Verfassungsschutz beobachtet wird.

Märchenkongress in Rheine • Im münsterländischen Rheine geht an diesem Wochenende der Jahreskongress der Europäischen Märchengesellschaft zu Ende. Seit Mittwoch hatten sich hier neben Experten auch rund 150 Märchenbegeisterte aus ganz Europa getroffen. Sogar aus Rumänien waren Teilnehmer angereist, etwa um über irische Märchen zu diskutieren.

Viele Hochwasser-Tote in Bosnien-Herzegowina • Mindestens 18 Menschen sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Bosnien-Herzegowina ums Leben gekommen. Zahlreiche Bewohner in der Gemeinde Jablanica rund 70 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Sarajevo werden noch vermisst, wie ein Polizeisprecher dem bosnischen Portal "klix.ba" sagte. Die Regionalregierung geht davon aus, dass sich die Lage am Wochenende weiter zuspitzen wird.



Erste Frau an der Spitze des Kölner Dombauvereins? • Sie wäre die erste Frau auf diesem Spitzenposten: Für die Neubesetzung des Präsidentenpostens im Kölner "Zentral Dombau Verein" steht die frühere Dombaumeisterin Barbara Schock-Werner so gut wie fest. Das berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Die 76-Jährige würde die Nachfolge des im Mai zurückgetretenen Michael Kreuzberg antreten.

Karnevalsumzug im Oktober • Die Session hat noch gar nicht begonnen, da fahren heute Vormittag schon Dutzende Karnevalswagen mitten durch Mönchengladbach. Der Grund: Der Karnevalsverband zieht in ein neues Quartier. Die bisherige Wagenbauhalle ist schon seit langem marode. Deswegen geht es für rund 70 Gesellschaftswagen, die sonst nur beim großen Veilchendienstagszug zu sehen sind, heute in ein neues Zuhause.

Und übrigens ...

Ikone der 80er

Speedcuber-Meisterschaft • Es gibt ihn noch, und wie: Den guten alten "Zauberwürfel". Immer noch zieht der sechsfarbige Rubiks-Würfel ehrgeizige Tüftlerseelen in seinen Bann. Einige der größten - und schnellsten - Könner des Spiels kommen heute zu den international besetzten Deutschen Meisterschaften in Leipzig zusammen. 350 Teilnehmer aus 28 Ländern treten gegeneinander an.

