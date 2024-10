WEITERE NACHRICHTEN

Georgien hat ein neues Parlament gewält • In der ehemaligen Sowjetrepublik droht nach der Parlamentswahl eine Zerreißprobe. Nach Auszählung fast aller Stimmen sieht die Wahlleitung die pro-russische Regierungspartei klar vorn. Oppositionspolitiker wollen das Ergebnis nicht anerkennen und sprechen von Wahlfälschung. Es gab Gewalt in mehreren Wahllokalen. Die Wahl gilt als richtungsweisend für den Kurs des Landes, das EU-Beitrittskandidat ist.

Polizeigroßeinsatz in Bad Oeynhausen • Am Abend kam es in Bad Oeynhausen zu einem Großeinsatz der Polizei, nachdem sich dort über 1.000 Fahrzeuge der Tuning- und Autoposer-Szene und mehrere Tausend Schaulustige auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums versammelt hatten. Die Folge waren Verkehrsbehinderungen und zahlreiche Verstöße. Um die Lage zu bewältigen, erhielt die Polizei Unterstützung aus benachbarten Kreisen.

Neue Verhandlungen für Waffenruhe • Nach dem israelischen Vergeltungsschlag gegen den Iran sollen heute in Katar die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wieder aufgenommen werden. Vertreter Israels werden mit den Vermittlerstaaten Katar, Ägypten und USA zusammenkommen. Am Vorabend demonstrierten in Israel erneut Hunderte Menschen für ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln, die sich im Gazastreifen weiter in der Gewalt der Hamas befinden.

Protest gegen Sondermülldeponie in Dorsten • Die Initiative "Müllfrei Dorsten" ruft für heute zu einer Demo gegen die geplante Sondermülldeponie auf. Die Protestler wollen sich vor einer Bergbauhalde treffen, auf der die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet teils umstrittene Stoffe ablagern möchte. Auch Dorstens Bürgermeister Tobias Stockhoff will sich beteiligen, denn die Stadt lehnt die Deponie-Pläne ab.

Das Team des FC Schalke 04 mit Trainer Stefan Colmsee

Erstes Revierderby der Frauen auf Schalke • Im Gelsenkirchener Parkstadion kommt es heute Nachmittag zum ersten Revierderby der Frauen. Schalke und der BVB waren 2021 mit ihren Mannschaften in der jeweiligen Kreisliga gestartet. Jetzt begegnen sie sich erstmals in der Westfalenliga.

Verleihung des Deutschen Umweltpreises • Heute wird in Mainz der Deutsche Umweltpreis verliehen. Die Auszeichnung wird von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt vergeben und ist mit 500.000 Euro dotiert. Die beiden diesjährigen Preisträger sind die Moorforscherin Franziska Tannebeger und der baden-württembergische Unternehmer Thomas Speidel. Beide engagieren sich für den Klimaschutz.

Day Disco in Oberhausen startet • Ein Musikclub in Oberhausen öffnet heute erstmals tagsüber seine Tanzfläche - von 14 bis 20 Uhr. Die Macher wollen so feiern wie in einer gewöhnlichen Disco. Das Angebot richtet sich vor allem an Berufstätige und Eltern, die abends rechtzeitig zuhause sein wollen.

Pole-Dancerin Regina Mattenklotz im Einsatz

Pole-Dance-WM in Uppsala endet • In Schweden geht heute geht die Pole-Dance-WM zu Ende. Mehr als 550 Athletinnen und Athleten haben in verschiedenen Kategorien um die Titel gekämpft. Mit dabei sind auch Selina Reichert und Jana Egger aus Eitorf und die 62-jährige Regina Mattenklotz, deutsche Ü60-Meisterin aus Möhnesee.

DAS WETTER IN NRW

Weiter milde Temperaturen angesagt

Regen, etwas Sonne und milde Temperaturen • Heute Vormittag ist es zunächst dicht bewölkt. Später breitet sich vom Niederrhein und Münsterland her Regen aus. In Südwestfalen und in Ostwestfalen-Lippe ist es zeitweise noch freundlich. Am Nachmittag ist es dann von der Kölner Bucht bis zum Lipper Land dicht bewölkt. Zeitweise regnet es, während es vom Münsterland her schon wieder Wolkenlücken mit Sonne gibt. Bei schwachem Wind wird es bis zu 17 Grad warm.