Priester des Bistums Münster wegen Missbrauchsvorwürfen suspendiert • Bischof Felix Genn habe dem Priester, der zuletzt als Pastor in einer Pfarrei in Beckum im Kreis Warendorf tätig war, ausnahmslos alle priesterlichen und seelsorglichen Tätigkeiten verboten, teilte das Bistum gestern mit. Dem Theologen wird sexueller Missbrauch in den Jahren 2000 und 2001 am Gymnasium und Internat Loburg in Ostbevern nordöstlich von Münster vorgeworfen. Gegen den Priester waren bereits 2015 und 2019 Vorwürfe grenzüberschreitenden sexuellen Verhaltens erhoben worden. Das ursprüngliche Verfahren sei jedoch mangels hinreichender Erkenntnisse eingestellt worden, erklärte das Bistum.

Tiktok ist nach einer Ankündigung Trumps wieder online.

Schnelles Tiktok-Comeback in den USA • Die Kurzvideo-Plattform Tiktok ist in den USA wieder online. Ein Gesetz verbietet die App eigentlich seit gestern wegen der Befürchtung, China könnte Daten abgreifen. Der chinesische Eigentümer Bytedance war der drohenden Abschaltung zuvorgekommen und hatte Tiktok gestern früh selbst offline genommen. Trump kündigte indes an, den Weiterbetrieb per Dekret zu ermöglichen. Er will Bytedance mehr Zeit geben, zumindest Teile zu verkaufen. In seiner Rede in der vorigen Nacht forderte er das Unternehmen auf, sich der 50-prozentigen Beteilung eines US-amerikanischen Partners zu öffnen.

Großbrand in Wuppertal • In Wuppertal hat am Abend eine 3.000 Quadratmeter große Lagerhalle gebrannt. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt, alle bisherigen Messungen auf Schadstoffe seien negativ ausgefallen. Entwarnung gab es am frühen Morgen aber noch nicht, weil während der Löscharbeiten ein benachbartes Verwaltungsgebäude Feuer fing. Das Feuer in der Lagerhalle ist gelöscht, sie wurde etwa zur Hälfte zerstört, der Rest ist einsturzgefährdet. Etwa 140 Kräfte waren vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar.

Zurück auf der Insel: Kater Aramis

"Entführter" Kater von Norderney wieder daheim • Aramis ist zurück auf der Insel. Der Kater, der versehentlich von Urlaubern mit nach Hause genommen wurde, ist seinen Besitzern übergeben worden. Im Dezember hatte eine Krefelder Familie im Norderney-Urlaub den vermeintlich streunenden Kater eingepackt und mit nach Hause genommen. Beim Tierarztbesuch wurde ein implantierter Chip ausgelesen, mit dem Haustiere identifiziert werden können. Dabei kam heraus, die Katze hat eine Familie, die sie auch bereits vermisst. Erst wollte die Krefelder Familie die Katze nicht herausgeben, die eigentlichen Besitzer stellten daraufhin Anzeige. Gestern kam es dann doch zur Übergabe des Tieres.

DAS WETTER IN NRW

Es bleibt kalt

Weiter nebelig und frostig • Bis zum Morgen bildet sich verbreitet wieder Nebel oder Hochnebel - örtlich mit Sichtweiten unter 150 Metern. Und das kann gefährlich für alle Verkehrsteilnehmer werden. Für Autofahrer gilt: Besser Tempo runter und Abstand halten. Bei frostigen minus 2 bis minus 6 Grad besteht stellenweise Glättegefahr. Tagsüber bleibt es meist grau und trüb, aber trocken. Nur in den höheren Lagen scheint oft die Sonne. Die Höchstwerte: In Bad Salzuflen und Hattingen minus 1 Grad, in Xanten, Oberhausen, Jülich und Münster 0 Grad. In Wuppertal, Soest und Aachen 1 Grad.