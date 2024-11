Israel warnt seine Bürger vor Auslandsreisen • Israel warnt seine Bürgerinnen und Bürger davor, im Ausland unter anderem zu Konzerten oder ins Stadion zu gehen - wegen des Angriffs in Amsterdam auf israelische Fußballfans letzte Woche. Israels Regierung befürchtet, dass pro-palästinensische Gruppen Angriffe planen. Frankreich hat die Sicherheitsmaßnahmen für das Länderspiel gegen Israel am Donnerstag verschärft.

Arabische Liga trifft sich zu Lage in Nahost • Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen der Arabischen Liga und der Organisation Islamischer Zusammenarbeit ( OIC ) beraten heute dutzende arabische und muslimische Länder in Riad über die Krise im Nahen Osten. Nach Angaben der amtlichen saudi-arabischen Nachrichtenagentur SPA soll es um die " anhaltende israelische Aggression in den Palästinensergebieten und im Libanon sowie die Entwicklungen in der Region " gehen. Bereits gestern berichteten mehrere Medien, dass Katar vorerst nicht mehr im Nahostkonflikt vermitteln will.

Scholz telefoniert mit Trump • Bundeskanzler Scholz hat zum ersten Mal seit dessen Wahlsieg mit dem künftigen US-Präsidenten Trump telefoniert. Regierungssprecher Steffen Hebestreit bestätigte, dass Scholz im Telefonat die Bereitschaft zur weiteren Zusammenarbeit zwischen der Bundesregierung und den USA erklärte. Trump und Scholz seien sich zudem einig, gemeinsam auf eine Rückkehr des Friedens in Europa hinzuarbeiten.

Engpass an Geldautomaten möglich • Wer heute an einem Geldautomaten Bargeld abholen möchte, könnte möglicherweise Schwierigkeiten haben. Die Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte des Geld- und Werttransportes für heute zu einem ganztägigen bundesweiten Streik auf. Auch in NRW beteiligen sich Beschäftigte der Branche daran. Das könnte Auswirkungen auf Geldautomaten in NRW haben.

BGH verhandelt über Datenleck bei Facebook • Die Kontaktdaten von mehr als 500 Millionen Facebook-Nutzern waren im April 2021 von Unbekannten abgegriffen und öffentlich verbreitet worden. Die Einstellungen bei dem sozialen Netzwerk haben es zugelassen, dass das möglich war. Wegen dieses sogenannten "Scrapings" fordern zwei Kläger Schadensersatzansprüche. Darüber verhandelt heute der BGH . Das Urteil dürfte große Bedeutung für Betroffenen in ähnlichen Fällen haben.

Entscheidende Verhandlungsrunde im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie • In der Metall- und Elektroindustrie beginnt am Nachmittag in Hamburg die möglicherweise entscheidende Verhandlungs-runde zwischen IG Metall und den Arbeitgebern. Es geht dabei um einen Pilotabschluss für etwa 3,9 Millionen Beschäftigte. Beim Geld liegen beide Seiten allerdings noch weit auseinander. Die IG-Metall fordert unter anderem sieben Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von 12 Monaten.

Deutscher Krankenhaustag startet • Beim Deutschen Krankenhaustag sprechen Vertreterinnen und Vertreter aus dem klinischen Alltag, Verbänden, Politik und Klinikmanagement über wichtige Themen der deutschen Krankenhäuser. Mit dabei sind auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach und sein NRW-Amtskollege Karl-Josef Laumann. Ein Thema dürfte die geplante Klinikreform vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sein, die durch die bevorstehenden Neuwahlen möglicherweise so nicht mehr umgesetzt werden kann. Die von NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geplante Klinikreform im Westen wurde kürzlich auf April 2025 verschoben - drei Monate später als geplant.

Grundschule in Hamm bleibt geschlossen • Die ersten Proben von den Innenräumen der Lessing-Grundschule in Hamm, die am Wochenende ausgewertet wurden, waren negativ. Zur Sicherheit hat die Bezirksregierung trotzdem auch für heute Distanzunterricht angeordnet - weil noch nicht alle Ergebnisse der Proben vorliegen. Das soll am Nachmittag der Fall sein. Sollten diese negativ sein, können die Schüler am Dienstag in die Schule zurück.

DAS WETTER IN NRW

Dichte Wolken, leichter Regen und etwas Sonne • Am Montag ziehen dichte Wolken aus den Niederlanden herüber. Gleichzeitig breitet sich leichter Regen aus, der am Vormittag dann auch in Südwestfalen und im südlichen Rheinland ankommt. Am Mittag und Nachmittag gibt es vorübergehend ein paar Wolkenlücken, sodass die Sonne auch mal zum Vorschein kommt. Auch kurze Gewitter sind möglich. Es werden 8 bis 12, ab 500 m Höhe 5 bis 7 Grad erreicht.