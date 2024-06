Starkregen und Hagel in NRW: Unwetterwarnung für Münsterland

Saharastaub über NRW

Seit Donnerstag zieht zudem wieder Saharastaub über das Land - auch über NRW. " Der Höhepunkt ist dann am Freitag verbreitet im ganzen Land ", betonte Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD .

" Aktuell befinden sich noch niedrige Konzentrationen an Saharastaub über NRW ", sagt Jörg Brunsmann aus der WDR-Wetterredaktion. "Vieles davon dürfte durch die Schauer heute ausgewaschen werden - was der ein oder andere Autofahrer an Schlieren auf dem Auto merken wird ", so Brunsmann. Den Vorhersagen zufolge sind die aber bis spätestens in der Nacht abgezogen.

Saharastaub "ganz normaler Teil unserer Atmosphäre"

" Saharasand ist in Wüsten und Trockengebieten aufgewirbelter Staub, bei dem die federleichten Teilchen über große Strecken transportiert werden ", erklärt WDR -Wetterexperte Jürgen Vogt. Der Wüstensand wird zwischen März und Juni vor allem über das Mittelmeer nach Europa geblasen.