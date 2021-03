Kontrolle, Tritte, Schläge - Wenn der Partner in der Pandemie zum Gewalttäter wird

Er schlägt zu – und sie sucht die Schuld bei sich

Die große Veränderung in ihrem Leben beginnt, als Sabine und der vermeintliche Mann ihres Lebens gerade verheiratet waren: " Ich wurde von meinen Freunden getrennt. Ich bin isoliert worden. " Seine Eifersucht, seine Kontrolle, seine Beleidigungen - all das prägt fortan Sabines Leben. Ein Essen, das nicht schmeckt, zu spät vom Einkaufen zurückkehren oder an der Arbeitsstätte nicht ans Telefon gehen: Er findet immer wieder " Gründe ", um wütend und ausfallend zu sein. " Ich war schuld ", sagt Sabine, " ich war nicht so wie er es gerne hätte. " Ausgerechnet sie, das Gewaltopfer, sucht die Schuld bei sich.

Heimlich sucht sie Hilfe

Dann wird er handgreiflich. " Wenn du dich nicht besserst, schlage ich dich tot ", schreit der Mann, gegen den sie sich nicht wehren kann. Tritte gegen den Körper, Schläge mit der flachen Hand auf den Kopf. Und immer wieder denkt sie: Jetzt ist Schluss. Heimlich hat sie Kontakt zu einem Frauenbüro. Doch dann kommen die Gedanken: Was ist, wenn ich gehe, wenn ich den Cut mache, wer steht hinter mir, welche Freunde bleiben? Familie hat Sabine nicht.

Gewalt hinterlässt Spuren

Im Job kann sie die Veränderung in ihrem Leben nicht mehr verbergen. Zwar gibt es keine Spuren von Gewalt in ihrem Gesicht – darauf scheint der Mann zu achten - aber einer Kollegin fällt doch auf, dass etwas nicht stimmt. " Ich war verschlossen. Mir war das alles unangenehm, peinlich ", sagt Sabine mit leiser Stimme.

In der Pandemie wird alles noch schlimmer