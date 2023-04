FDP will Gesetz zum Heizungsaustausch verhindern

Kubicki: "Keine Mehrheit ohne die FDP"

Der wiedergewählte Parteivize Wolfgang Kubicki kündigte im Phoenix-Interview an, dass die FDP Anhörungen plane, Verbände und Betroffene hören und daraus ihre Schlüsse ziehen wolle. Für ihn sei klar: " Auf Private abzuladen, was der Staat nicht leisten kann, halte ich für unzulässig. "

Kubicki ist offenbar optimistisch, dass der Protest seiner Partei Wirkung haben wird: "Das Gesetz von Robert Habeck wird das Parlament nicht so verlassen, wie es ins Parlament gekommen ist" , sagte er. Im deutschen Bundestag gebe es " keine Mehrheit ohne die FDP ".

Grüne: Deutschland hinkt international hinterher

Für die Grünen im Bundestag: Kassem Taher Saleh

Der Grüne Bundestagsabgeordnete Kassem Taher Saleh nennt die Aktion der FDP dem WDR gegenüber eine " Kindergartenschlacht ", die auch damit zusammenhänge, dass die FDP in diesem Jahr zum Beispiel in Hessen und Bayern Wahlen zu bestehen habe. Ein Parteitag diene nunmal dazu, "Mitglieder bei Laune zu halten, Narrative zu setzen".