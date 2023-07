Fahren lernen am Computer - geht das?

Stand: 19.07.2023, 19:37 Uhr

Ein Drittel aller Fahrschulen in NRW bieten Fahrstunden am Simulatuor an. Wir haben den Praxistest gemacht und begleiten eine Bielefelderin beim virtuellen Anfahren, Abbiegen und mehr.

Von Steven Hartig