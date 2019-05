Generalsekretärin: "Schockstarre"

Für den mitgliederstärksten Landesverband der Sozialdemokraten stehen 2020 Kommunalwahlen an. Nach dem Wahlsonntag befindet sich die SPD "in Schockstarre" , so NRW-Generalsekretärin Nadja Lüders im WDR-Interview.



Die Partei müsse jetzt weiterdenken, was das Ergebnis der Europawahl für die Bundes-, Landes- und Kommunalebene bedeute.

Bochumer SPD-Chef: Alles auf den Prüfstand

Der Bochumer SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Karsten Rudolph sagte dem WDR: "Alles gehört jetzt auf den Prüfstand. Union und SPD müssen schnell klären, ob und wie die GroKo weiterarbeiten kann. "