Den Grünen sei es gelungen, "den Sonderstatus dieser Europawahl zu nutzen - als eine Art Schicksalswahl für die EU und als Abstimmung über das wichtiger werdende Thema Klimaschutz ", sagt der Politik-Professor.

CDU: "Hype"

Hamms CDU-OB Thomas Hunsteger-Petermann

Hamms Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann ist Vorsitzender der CDU-Kommunalpolitiker in NRW. Er spricht nach dem Wahlsonntag von "Herausforderungen" für seine Partei. Zum Wahljahr 2020 sagt er: "Ich glaube nicht, dass das Resultat vom Sonntag das Ergebnis einer Kommunalwahl sein wird". Dann gehe es statt um Klimaschutz eher um Themen wie Integration und Bildung. Die Grünen hätten halt derzeit einen "Hype" .

Der Politologe Kersting sieht das anders - denn der Klimaschutz sei als Thema "kein Event, sondern wird uns erhalten bleiben in den nächsten Jahren" .

Ex-Herzkammer

Bochumer SPD-Chef Karsten Rudolph

Und die SPD? Wie reagiert sie darauf, dass in Dortmund (laut Herbert Wehner ja früher mal die "Herzkammer" der SPD) oder Bochum die Grünen stärkste Kraft sind? Die Verluste in seiner Stadt lägen im Bundestrend, sagt der Bochumer SPD-Chef Karsten Rudolph und fordert Richtung Berlin: "Alles gehört jetzt auf den Prüfstand. "