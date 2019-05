Hochrechnung für NRW: SPD fast halbiert, Grüne mehr als verdoppelt

SPD-Erdrutschverluste in NRW, Grüne zweite Kraft

Laut einer Hochrechnung im Auftrag des WDR von 19.35 Uhr kommt die CDU in NRW auf 26,9 Prozent (minus 8,7). Die SPD erreicht 18,7 Prozent (minus 15). Die Sozialdemokraten liegen damit in ihrem alten Stammland hinter den Grünen, die auf 23,2 Prozent (plus 13,1) kommen. Die AfD liegt bei 8,8 Prozent (plus 3,4). Die FDP landet bei 6,7 Prozent (plus 2,7), die Linke bei 4,3 Prozent (minus 0,4).