Sendung auf mehreren Kanälen

Die Jubiläumsausgabe des WDR Europaforums findet in Berlin statt. Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung live. Zu sehen sein wird sie auch im Livestream auf der Homepage unter www.wdr-europaforum.de und bei WDR.de. phoenix überträgt am Dienstagvormittag Ausschnitte des WDR Europaforums live und sendet eine Zusammenfassung am Mittwoch ab 10.30 Uhr. Tagesschau24 sendet am Dienstag ab 20.15 Uhr eine Zusammenfassung.