Der neue Duden ist da: Wie kommt ein Wort da rein?

Wisst ihr, was ein Rationalisator ist, kennt ihr einen Wellensalat oder Knaupelknochen? Nein? Ist nicht schlimm, dann seid ihr eigentlich ganz normal. Denn diese Worte werden so selten benutzt, dass sie aus dem Duden gestrichen wurden.

Der neue Duden 2024 ist soeben erschienen und er ist so umfangreich wie nie. 3.000 neue Wörter haben es in die Ausgabe geschafft, mit nun 151.000 Stichwörtern ist die gedruckte Ausgabe so umfangreich wie nie. Für rund 300 Wörter, die in unserem Sprachgebrauch keine Rolle mehr spielen, kam das Aus.

Kathrin Kunkel-Razum, Chefredakteurin der Duden-Redaktion

Wie aber schaffen es neue Wörter in den Duden und wer entscheidet, welche rausfliegen? Das erklärt Dr. Kathrin Kunkel-Razum, die Leiterin der Duden-Redaktion, im Interview mit dem WDR. "Wir sammeln schriftliche Texte etwa aus Zeitungen und Romanen und durchforsten die. Wir schauen, welche Wörter neu in die Sammlung gekommen sind. Das ist unsere erste Basis", so Kunkel-Razum.

Sprachentwicklung in Excel-Listen

Diese Sammlung von Wörtern, das sogenannte Dudenkorpus, enthält inzwischen rund 6,7 Milliarden Wortformen und dient der Redaktion zur Beobachtung des täglichen Sprachgebrauchs. "Wir sehen die Jahre sozusagen im Zeitraffer, kondensiert in Excel-Listen."

Der Duden wächst also. Kunkel-Razum will sich aber nicht festlegen, ob unsere Sprache sich gerade sehr schnell verändert. Sie wisse nicht, woran man eine solche Geschwindigkeit messen könnte.

Was man sicher sagen kann ist, dass sich die Sprache in der Breite verändert Dr. Kathrin Kunkel-Razum, Leiterin der Dudenredaktion

Ghosting hat es neu in den Duden geschafft

Die Veränderung der Sprache finde im Wortschatz statt, in der Grammatik aber auch durch den Einfluss anderer Sprachen, so die Expertin. ChatGPT oder der Mocktail beispielsweise kommen aus dem englischen Sprachraum wie auch Ghosting, Wokeness oder Mindset. Das Balkonkraftwerk hingegen ist auf eine gesellschaftliche Veränderung im Rahmen der Energie-Transformation in Deutschland zurückzuführen. Auch das Deutschland-Ticket ist neu dabei.

So gibt es also unzählige Möglichkeiten, in den Duden zu kommen. Das beste Beispiel ist die Corona-Pandemie. "Die Pandemie hat ihre Spuren in der Sprache hinterlassen. In die Auflage von 2020 sind die ersten Coronawörter eingegangen, wir wussten damals nicht genau, welche sich wirklich etablieren würden. Jetzt sehen wir das deutlicher", erklärt sie. So haben es nun die Inzidenz, der Impfnachweis und der Coronaleugner in den Duden geschafft.

Rein ist einfacher als raus - Hickhack um den Hackenporsche

Doch manche Wörter werden von der jungen Generation auch gar nicht mehr benutzt, bzw. verstanden. Dann gilt es Abschied zu nehmen. Aber: "Es ist gar nicht so einfach nachzuweisen, welche Wörter nicht mehr so stark benutzt werden und wir verabschieden uns auch ungern von Wörtern", sagt Kunkel-Razum. Nach dem Rauswurf des Wortes "Hackenporsche" gab es tatsächlich Proteste. Ein Hackenporsche ist ein kleiner Einkaufskorb, den man auf dem Weg zum Supermarkt und nach Hause hinter sich her zieht. Die Duden-Redaktion strich das Wort, weil es nach ihrer Einschätzung nicht mehr geläufig war. Es kam Protest. Nach einer neuerlichen Überprüfung ist der Hackenporsche nun wieder im Duden vertreten.

Die Gastronomie bringt immer wieder neue Wörter

Viele neue Wörter kommen tatsächlich auch aus dem Bereich der Ernährung und der Gastronomie. Wenn es neue Trends aus der internationalen Küche nach Deutschland schaffen, dann bleibt das der Duden-Redaktion nicht verborgen. Sushireis, das Onsen-Ei, die Gojibeere und Granola haben es wie die Siebträgermaschine in die neue Ausgabe geschafft.