Serien-Star Damian Hardung: "Meine Rolle hat einen Duft"

Ein weißes Cabrio, laute Rock-Musik aus dem Kassettenrekorder. Winfried, genannt "Winne" Wolf springt in den Wagen und braust durch das schmale Steintor der Altenaer Burg. "Ich habe es so geliebt, mit diesem Auto zu fahren", schwärmt Damian Hardung, der den Winne Wolf in der Serie spielt.

"Sie wollten mir einen Stuntman für diese Szene geben. Aber ich wollte auf jeden Fall selber mit dem Cabrio durch diese enge Toreinfahrt sliden." Damian Hardung als Winne Wolf

Die junge Generation lehnt sich auf - damals und heute

Es ist eine der ersten Szenen in der neuen Staffel von "Unsere wunderbaren Jahre" und sie sagt schon sehr viel über das, was kommt: eine junge Generation, die sich gegen die ältere auflehnt. Winne Wolf soll der Nachfolger seiner Großmutter Christel (gespielt von Katja Riemann) an der Spitze des Familienunternehmens werden. Er hat ganz andere Pläne, will raus aus der Enge der Kleinstadt Altena in NRW, nach Berlin. Weg von der Spießigkeit und dem Schweigen der Eltern und Großeltern über die Nazi-Vergangenheit.

"Das westdeutsche Schweigen", nennt es Damian Hardung. Er kennt das selbst und holt damit die 60er Jahre in seine Gegenwart: "Über den Krieg konnte ich mit meinem Großvater schlecht sprechen. Ich verstehe das aber auch. Es lässt sich leicht sagen - ich wäre anders gewesen. Und wir werden uns auch Fragen stellen lassen müssen von unseren Enkelkindern: Wieso habt Ihr weiter Benzin verbrannt, warum habt Ihr nichts getan?"

Als Nichtraucher ständig Zigarette im Mundwinkel

Generationenkonflikt, Wirtschaftskrise, Krieg…was Winne Wolf in den 1960er Jahren umtreibt ist auch heute aktuell. Winne und seine Freunde demonstrieren gegen die Altnazis in Altena. Die Generation von Damian Hardung protestiert gegen die Umweltzerstörung ihrer Eltern und Großeltern. Der 24-jährige Kölner engagiert sich für den Klimaschutz, dafür ist er mit Greenpeace in die Antarktis gereist.

Schauspieler werden - das war ursprünglich nicht sein Plan. Sein erstes Casting hatte er mit zwölf Jahren, eher zufällig - vermittelt durch die Mutter eines Schulfreundes, die selbst Schauspielerin ist. Eigentlich war Damian Hardung auf dem Weg zu einer Fußballer-Karriere - bis er sich mit 14 Jahren das Schienbein brach. Da war er gerade mit einem Hochbegabten-Stipendium in den USA. Inzwischen hat er in mehreren Filmen und Serien Hauptrollen gespielt, zuletzt in der erfolgreichen ZDF-Serie "Gestern waren wir noch Kinder". Und als wenn das alles nicht genug wäre, studiert Damian Hardung noch Medizin.

Was für ein Kontrast, dass der überzeugte Nichtraucher als Winne ständig eine Zigarette im Mundwinkel hat. Das musste er üben, damit es echt aussieht: "Überall in meiner Wohnung lag Tabak herum, ich habe mir die ganze Zeit Zigaretten gedreht und bin damit herumgelaufen, habe sie aber nicht angezündet."

Noch ein Trick, wie er sich in den Charakter von Winne hineingefühlt hat: Mit Regisseurin Mira Thiel, die auch Aromatherapeutin ist, hat er einen eigenen Duft für Winne entwickelt. "Es war ein sehr kräftiger Geruch, aber auch fruchtig." Winnes coole Lederjacke hätte Damian Hardung übrigens gern behalten: "Ich habe den Style geliebt! Auch diesen `signature move` von Winne, wie er immer den Kragen aufstellt."

Eintauchen in das Lebensgefühl der 1960er und das Schicksal von Winne und der Unternehmerfamilie Wolf aus Altena: "Unsere wunderbaren Jahre", die zweite Staffel: am 4.3. schon in der ARD-Mediathek. Ab 11.3. dann im ARD-Fernsehen.

Über dieses Thema berichten wir im WDR am 04.03.2023 auch im WDR Fernsehen: Aktuelle Stunde, 18.45 Uhr.