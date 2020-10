Dauerlüften im Unterricht: Schüler frieren, Eltern sind sauer

In Rollkragenpullis und Jacken mit Kapuze sitzen Schüler der Else-Lasker-Gesamtschule in Wuppertal am Montag im Klassenzimmer. 70 Minuten lang wird während des Unterrichts durchgelüftet. Wegen Corona. Viele Schüler frieren.

"Es ist halt kalt, die meisten beschweren sich darüber. Ich würde es besser finden, wenn man alle 15 Minuten mal lüften würde anstatt durchgehend" , sagt Schüler Erik. Seine Klassenkameradin Nadjat sagt: "Man kann sich im Sekretariat auch Wärmflaschen holen." Dabei hat die Schulleitung gar nicht vorgeschrieben, dauerhaft zu lüften. Doch das, so Schüler, würde von Lehrer zu Lehrer unterschiedlich gehandhabt.

Experten: Alle 20 Minuten stoßlüften

Das Belüften der Klassenzimmer bereitet Schulen in NRW nicht nur in Wuppertal schon im Herbst Probleme. Für Andrea Heck vom Elternverein NRW ist die aktuelle Situation unhaltbar. Sie fordert von der Politik ein vernünftiges Lüftungssystem: "Man kann nicht Kindern zumuten, dass sie mit Daunenjacken in den Klassen sitzen und lernen und dann nach draußen gehen und auf einmal frieren, weil sie nassgeschwitzt sind. Wir wollen die Gesundheit der Kinder schützen, aber mit diesen offenen Fenstern und Stoßlüften und Durchzug erreicht man eben das Gegenteil."

Auch das NRW-Schulministerium sieht das Problem. Künftig soll an allen Schulen moderater gelüftet werden, heißt es von dort. Noch im Laufe der Woche sollen die Schulen über ein Modell der Kultusministerkonferenz der Länder informiert werden.