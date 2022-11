Buhrow will ARD und ZDF "ohne Tabus" reformieren

Die Zeit für solche Reformen sei günstig, erklärte er am Donnerstag im Interview mit dem WDR. Man befinde sich gerade nicht in einer Beitragsdiskussion. Der Staatsvertrag sei gerade von den Ministerpräsidenten unterschrieben worden, dieser reiche aber nicht aus " um uns so aufzustellen, dass wir schlank und stark in die Zukunft gehen können ", sagte Buhrow.

Ich höre es ja überall: Man will uns, aber man will uns schlanker, man will uns auch stark, man will uns effizient und man will uns auch kosteneffizient. Wenn das so ist, muss man ehrlich sein und sagen, auf welche Leistungen im Programm man verzichtet. Und das ist die Debatte, die ich bisher vermisse. Tom Buhrow, WDR-Intendant

Er betonte, dass ein aktives Vorantreiben von Reformen notwendig sei, um nicht - im schlimmsten Fall - wegreduziert zu werden.

Lindner sieht Buhrows Vorstoß als "Meilenstein"

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Buhrows Vorstoß als Meilenstein bezeichnet. "Die Initiative von Tom Buhrow verdient außerordentlichen Respekt und Beachtung ", sagte er am Donnerstag. Buhrows Aussagen seien bisher unsagbar und undenkbar gewesen. "Man sollte die Anregung aufnehmen und alle gesellschaftlichen Bereiche sollten zusammenkommen, um eine Debatte zu führen."

SWR-Intendant Kai Gniffke, der Buhrow 2023 als ARD-Chef nachfolgt, bezeichnete Buhrows Rede als "Ansporn, mutig zu sein und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zukunftsfest zu machen." Auch er bezeichnete es als wichtig, " Dinge zu überdenken, die wir lange für unantastbar gehalten haben ".

Kommender ARD-Chef zu Rundem Tisch: Diese Geduld habe ich nicht"

Ob sich diese Reformen mit einem von Buhrow angeregten Runden Tisch angehen ließen, bezweifelte Gniffke jedoch. Dafür müssen man erst die Zuständigkeit für Medienpolitik neu regeln: " Das kann Jahre dauern. Diese Geduld habe ich nicht. Meine Sorge ist, dass in dieser Zeit der Reformeifer erlahmt. Wir sollten jetzt den Elan in der ARD nutzen, um gemeinsam mit unseren Aufsichtsräten mutige Reformen anzuschieben ."

Auch innerhalb vieler öffentlich rechtlicher Redaktionen wurde Buhrows Vorstoß kommentiert. So griff der "Monitor"-Redaktionsleiter Georg Restle via Twitter Buhrows Forderung, " ohne Tabus " zu diskutieren, auf, indem er die Finanzierung " mafiöser Organisationen wie FIFA und IOC " durch die Beitragszahler kritisierte. Das bedeute, so Restle: " Schluss mit der Übertragung von Fußball-WM und Olympischen Spielen in ARD und ZDF. "

Die Journalistin und Filmemacherin Julia Friedrichs kritisierte Buhrows Rede als " Boomer-Move ".

Kulturrat NRW hält Vorschlag für "merkwürdig"

Kritik äußerte auch der Vorsitzende des Kulturrats NRW, Gerhart Baum (FDP) auf Anfrage des WDR. Die Rede diene der Sache nicht, so der ehemalige Bundesinnenminister. Den Vorschlag, einen Runden Tisch einzurichten, der über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks berate, hält Baum für " merkwürdig ".

Seiner Meinung nach, seien jetzt die Länderparlamente, die Landesregierungen, die Gremien der Sender und das Bundesverfassungsgericht als Verantwortungsträger gefragt und müssten " endlich ihre Aufgaben wahrnehmen ".