Birkenstock goes Börse: Wie ein Ökoschlappen zum Lifestyle-Produkt wurde

Birkenstocks - waren das nicht mal diese bequemen Sandalen mit einem Schuss Hippie-Charme? Oder doch eher Gesundheitsschuhe für Medizin-Personal? Oder getragen mit weißen Socken eher der Inbegriff von Spießigkeit? Eines steht fest, ein angestaubtes Image hat der Schuh längst nicht mehr - im Gegenteil. Die Ökolatschen von einst haben es schon auf die Laufstege der Welt geschafft.

Aktie für 46 Dollar

Kultsandale von Birkenstock

Der deutsche Schuhhersteller Birkenstock geht jetzt an die Börse an der New Yorker Wall Street. Seit 2021 gehört das Unternehmen mehrheitlich der US-französischen Beteiligungsgesellschaft L Catterton und der privaten Investmentgesellschaft der französischen Milliardärsfamilie Arnault. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Linz am Rhein erhofft sich, die Aktien dort zu einem höheren Preis loszuwerden als an der Frankfurter Börse. Im laufenden Geschäftsjahr konnte der Umsatz bereits stark gesteigert werden. Und da die Treter in den USA eine Kultmarke geworden sind, mache es auch Sinn, dort an die Börse zu gehen, sagen Experten.

Birkenstock hat für seinen Börsengang Medienberichten zufolge den Preis pro Aktie bei 46 Dollar angesetzt. Das entspricht einer Gesamtbewertung des Unternehmens von 8,6 Milliarden Dollar (rund 8,1 Milliarden Euro), wie das "Wall Street Journal", der Sender CNBC und andere Medien berichteten.

"Erfinder des Fußbetts"

Die Ursprünge von Birkenstock reichen nach Unternehmensangaben bis ins Jahr 1774 zurück. Vor fast 250 Jahren habe der Schuhmacher Johannes Birkenstock das Fundament gelegt. Das Unternehmen bezeichnet sich selbst als "Erfinder des Fußbetts". Im Jahr 1963 begann er mit der Herstellung von Sandalen, die zunächst hauptsächlich im Gesundheitssektor getragen wurden. Später entdeckte die Hippie-Bewegung Birkenstocks für sich, bevor sie schließlich zum Lifestyle-Produkt avancierten. Doch wie schafften es die Birkenstocks eigentlich ins Rampenlicht?

Markenstrategie funktioniert