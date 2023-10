Rückkehr der Bettwanzen: Wie man sich die Quälgeister vom Hals hält

In Frankreich sah sich nun sogar der Gesundheitsminister zu einer Stellungnahme genötigt: " Ich denke, dass es keinen Grund zu allgemeiner Panik gibt ", sagte Aurélien Rousseau am Dienstag dem Sender France Inter. Und: " Wir werden nicht von Bettwanzen überflutet. " Dennoch hat es das Thema in Frankreich auf die politische Agenda gebracht. Die Präsidentenpartei Renaissance will in der Nationalversammlung über Bettwanzen sprechen. Und die linke Partei LFI warf der Regierung vor, in den vergangenen Jahren nichts gegen die Schädlinge getan zu haben.

Derzeit machen viele Menschen aus NRW Ferien in Frankreich. Müssen sie sich Sorgen machen, die Wanzen als blinde Passagiere im Koffer aus dem Urlaub mitzubringen? Wie erkennt man überhaupt, dass sich Bettwanzen breit gemacht haben? Und wie wird man die Plagegeister wieder los? Fragen und Antworten.

Was sind Bettwanzen überhaupt?

Anders als der Name suggeriert, findet man Bettwanzen nicht nur in Betten. Die blutsaugenden Insekten mit dem wissenschaftlichen Namen Cimex lectularius können sich auch in Möbelstücken oder Kleidung verstecken, oder auch in Bilderrahmen oder CD-Hüllen aus dem Second-Hand-Laden. Theoretisch können sie auch tatsächlich in Koffer krabbeln und so als ungewollte Souvenirs aus dem Urlaub mitgebracht werden. Matratzen werden allerdings besonders gerne von den höchstens 8,5 Millimeter großen Tieren befallen, weil sie dort einen bequemen Zugang zu ihrer bevorzugten Nahrung haben: Menschenblut.