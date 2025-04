Eine 34-jährige Mönchengladbacherin muss sich juristisch verantworten, nachdem sie am Freitagabend betrunken mit ihrem Lastenrad und ihrem Baby schwer gestürzt war. Der Säugling wurde dabei schwer verletzt. Gegen die Frau wird nun laut Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Mutter stürzte mit ihrem Lastenrad und Baby in Sitzschale plötzlich um

Die Frau war mit ihrem Lastenrad und dem Baby in einer Sitzschale an der Parkhauseinfahrt an einem Einkaufszentrum vorbeigefahren. Zeugen beobachten, wie sie plötzlich mit ihrem Rad zur Seite stürzte. Die Beobachter riefen einen Rettungswagen und die Polizei. Der Säugling wurde ins Krankenhaus gebracht. Der fünf Monate alte Junge konnte am Montag wieder aus der Klinik entlassen werden. Die Mutter erlitt nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten.

Die 34-Jährige gab zu, Alkohol getrunken zu haben

Zuvor hatten die Polizeibeamten bei der Befragung der Mutter festgestellt, dass sie Alkohol getrunken hatte. Auf Nachfrage bestätigte die Frau diesen Verdacht. Ein freiwillig durchgeführter Test lieferte ein positives Ergebnis. Das Ergebnis der Blutprobe steht laut Polizei aber noch aus.

Eigentlich hätte die Mutter ihr fünf Monate altes Baby gar nicht mit dem Lastenrad befördern dürfen, sagte die Polizeisprecherin am Dienstag dem WDR. Denn in einem solchen Rad dürften nur Kinder mitfahren, die schon sitzen können. Und das sie in diesem Alter noch nicht der Fall. Die rechtliche Bewertung ist allerdings noch unklar.

Fahrer von Lastenrädern sollten erstmal ohne Ladung trainieren

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass sich Lastenräder aufgrund der anderer Bauform und der höheren Masse deutlich von herkömmlichen Fahrrädern unterscheiden. Und zwar hinsichtlich Fahrstabilität und -verhalten. Wer mit einem Lastenrad unterwegs sein will, sollte unbedingt das Fahren erstmal ohne Ladung trainieren. Nur so könnten die Fahrer insbesondere in Gefahrensituationen und bei dynamischen Fahrmanövern sicher unterwegs sein, so die Polizei.

