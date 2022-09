"Egal was meine Wähler denken": Warum Baerbock kritisiert wird

Am Mittwoch war Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Prag. Dort hat sie sich mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus der EU getroffen und bei der Veranstaltung "Forum 2000" über den Krieg in der Ukraine diskutiert. Ein Halbsatz von ihr macht jetzt die Runde: "egal was meine deutschen Wähler d enken".

Ukraine über Deutschland gestellt?

Ist Baerbock egal, wie ihre eigenen Wähler oder sogar die deutsche Bevölkerung insgesamt denken? Darüber wird unter anderem bei Twitter diskutiert. Baerbock hat den Halbsatz gesagt, als sie ihre Unterstützung für die Ukraine zugesagt hat. Die Debatte dreht sich jetzt darum, ob Baerbock die Ukraine über Deutschland stellt.