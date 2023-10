Nach dem Anschlag in Brüssel: Wie ist die Sicherheitslage in NRW?

" Vielleicht kennen wir gar nicht alle. Die, die wir kennen, haben wir einigermaßen im Blick, mal intensiver, mal weniger intensiv. Die meisten Sorgen machen mir die, die man nicht kennt. Die plötzlich da sind, weil wir im Netz merken, da tut sich was. Oder weil wir von auswärtigen Diensten Hinweise bekommen ", sagte Herbert Reul am Dienstag in der "Aktuellen Stunde".

Terrorismus-Experte: Gefahr ständig da

ARD -Terrorismus-Experte Michael Götschenberg bestätigt: " Wir müssen nach Auskunft der Sicherheitsbehörden in Europa ständig damit rechnen, dass solche Dinge passieren - und zwar nicht nur in anderen Ländern, sondern auch hier bei uns ."