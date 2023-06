Der hässlichste Hund der Welt heißt Scooter

Die Veranstaltung findet in der Regel im Juni statt und zieht jedes Jahr rund 3.000 Personen in die kalifornische Kleinstadt Petaluma. Der Wettbewerb findet seit den 1970er-Jahren statt. Die Gewinner erhalten einen Pokal, eine vierstellige Gewinnsumme und einige TV-Auftritte im lokalen US-Fernsehen. Außerdem wird das Foto des Gewinners in Zeitungen veröffentlicht, bis der neue Gewinner ausgewählt wird.