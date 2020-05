E-Mobilität: Das steckt dahinter

Quarks . . 39:49 Min. . Verfügbar bis 26.05.2025. WDR.

Vom Verbrenner zum Elektro-Auto, so soll eine ökologisch sinnvolle Verkehrswende gelingen. Aber kann das funktionieren?

Vom Verbrenner zum Elektro-Auto, so soll eine ökologisch sinnvolle Verkehrswende gelingen. Aber kann das funktionieren? Denn erst wenn ein E-Auto viele Kilometer gefahren wird und der Anteil der regenerativen Energien in unserem Strommix steigt, wird es auch wirklich umweltfreundlich. Quarks schaut in die Zukunft.

Download Video: E-Mobilität: Das steckt dahinter.