Von New York bis Nairobi: Corona in meiner Stadt

die story. . 43:11 Min. . Verfügbar bis 03.06.2025. WDR. Von Olaf Bock, Gudrun Engel, Norbert Hahn, Christiane Meier, Markus Preiß, Sabine Rau, Nicole Rosenbach, Ina Ruck, Ellen Trapp.

Corona hat in kurzer Zeit das Leben von allen Menschen verändert.

Nicht nur in Deutschland, nicht nur an den Orten, die jetzt noch überblickt werden können, sondern überall auf der Welt. In einer Zeit, in der individuelles Reisen nicht möglich ist, richtet sich der Blick über die Grenzen in Länder und Situationen, die eigentlich ganz nah sind, jetzt aber weit entfernt wirken.

