Audio: Filmtipps: "Eternal You" und "Made in England"

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 08:50 Min. . WDR 5.

KI-Gespräche mit Verstorbenen? "Eternal You" durchleuchtet kritisch das keimende Geschäft mit der Trauer. Martin Scorsese erinnert in "Made in England: The Films of Powell and Pressburger" an zwei große Filmemacher. Uwe Mies hat beide Filme gesehen. | audio