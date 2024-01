Audio: Die besten Serien 2023

WDR 5 Scala - Film und Serie. . 06:34 Min. . WDR 5.

Zu den Serien-Hits aus 2023 gehören für Serienkritikerin Emily Thomey die versteckte Perle "Haus Kummerveldt" und der Hit "The Last Of Us". Was die Streaming-Dienste dieses Jahr sonst noch im Angebot hatten, erzählt sie im Gespräch. | audio