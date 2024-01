Start der 9. Poetica in Köln: Was kann Lyrik?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:03 Min. . Verfügbar bis 21.01.2025. WDR 5.

In Köln beginnt die 9. Poetica - mit dem Motto "After Nature". Lyrikerinnen und Lyriker aus der ganzen Welt befassen sich sowohl mit der Zerstörung als auch der Nachahmung der Natur. Scala fragt die Kuratorin Daniela Danz: Was kann Lyrik bewirken?

Audio Download .