Schauspieler Elmar Wepper gestorben

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 02:36 Min. . Verfügbar bis 30.10.2024. WDR 5.

Für seinen Kino-Durchbruch in "Kirschblüten-Hanami" erhielt Elmar Wepper den Deutschen Filmpreis 2008. Nun ist der Schauspieler mit 79 Jahren gestorben. Alex Brutscher erinnert an seine Rolle in "Der Kommissar" und als Synchronstimme von Mel Gibson.

Audio Download .