Neue Kultur der Versöhnung?

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 06:28 Min. . Verfügbar bis 13.06.2025. WDR 5.

Beim 12. Kulturpolitischen Bundeskongress in Berlin geht es um die Frage, wie die Kultur dabei helfen kann, Polarisierungen in der Gesellschaft zu überwinden. Mirjam Wenzel vom Jüdischen Museum Frankfurt über ihre 'Leitbilder' in der Museumsarbeit.

