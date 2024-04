Die Highlights und Trends der Art Düsseldorf 2024

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur. . 07:22 Min. . Verfügbar bis 12.04.2025. WDR 5.

Neben der Art Cologne gibt es seit 2017 eine zweite bedeutende Kunstmesse in NRW: die Art Düsseldorf in den Industriehallen auf dem Areal Böhler. In diesem Jahr mit zahlreichen aufregenden Sammlern und Künstlern, meint Claudia Dichter.

