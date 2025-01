Teuer, teurer, unbezahlbar: Was kann ich mir im Leben noch leist

ARD Presseclub. . 01:33:56 Std. . Verfügbar bis 19.01.2026. WDR 5.

Das Leben ist teurer geworden. Das trifft junge Menschen besonders. Sie stehen am Anfang des Berufslebens und wollen sich erst etwas aufbauen. Vor der Bundestagswahl 2025 fragen wir im #presseclub "Talk Forward": Wie kann es wieder besser werden? Welche Partei bietet wirkliche Lösungen?

Die Preise für Lebensmittel im Durchschnitt um 34 Prozent gestiegen im Vergleich zum Jahr 2020, sagt Maurice Höfgen. Nena Brockhaus glaubt nicht daran. Sie findet: Wer Preise vergleiche, finde immer noch ein günstiges Angebot im Supermarkt. In der ersten Sendung von "Talk Forward" diskutieren die Gäste, wie es der Politik gelingen kann, die Bevölkerung finanziell zu entlasten und die Wirtschaft anzukurbeln. Außerdem schauen wir genau, was die Wahlprogramme der jeweiligen Parteien zu Schuldenbremse und Steuererlastungen sagen und was sie versprechen, damit sich die Preislage in den Bereichen Lebensmittel und Wohnen wieder verbessert und auch die jüngere Generation wieder Aussicht auf eine Zukunft in Wohlstand haben kann.



Darüber diskutiert Carolyn Wißing in Presseclub - "Talk Forward" mit den Gästen Maurice Höfgen (Autor), Nena Brockhaus (freie Journalistin) und Amelie Marie Weber (tagesschau).

