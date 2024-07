Stille Wasser, tiefe Löcher – Was wird aus den Braunkohletagebauen?

Dok 5 - Das Feature. . 49:31 Min. . Verfügbar bis 30.07.2029. WDR 5. Von Katharina Nickoleit.

In fünf Jahren ist mit dem Kohleabbau in NRW Schluss. Aber was passiert mit den riesigen Löchern? Wer bezahlt die "Rekultivierung" und was bedeutet das für die Menschen in der Region?// Von Katharina Nickoleit/ WDR 2024/ www.radiofeature.wdr.de

