Perlen im Glas: Eine Reise durch die Welt des Schaumweins

Dok 5 - Das Feature | WDR 5. . 50:56 Min. . Verfügbar bis 29.04.2030. WDR 5. Von Maike von Galen.

Wenn’s feierlich wird, sprudelt es: Nirgendwo wird so viel Schaumwein getrunken, wie in Deutschland. Und während im Supermarkt Knallerangebote gerade einmal die Kosten für Flaschen, Korken und Steuer abdecken, versprechen andere die Qualität der Champagne – zu enormen Preisen.

Sekt, Crémant, Cava oder Champagner: Europas Schaumwein-Welt ist vielfältig und hoch reguliert. Vor allem die Franzosen haben sich ihre sprudelnden Weine schützen lassen, Champagner gilt immer noch als das Edelste zum Anstoßen. Auch in Deutschland gibt es seit einigen Jahren immer mehr Prestige-Sekte – doch die finden eher in einer Nische statt. Die Masse trinkt Supermarkt-Marken für wenige Euro: meist süß und zunehmend auch gerne alkoholfrei: Beim Anstoßen im Büro oder beim Brunch will man schließlich keinen Schwips bekommen. Den gönnt man sich eher auf einer Party bei einem Glas Prosecco – auch der italienische Schaumwein boomt, ob pur oder als Aperol Spritz gemischt. Dok 5 begibt sich auf eine Reise in die Welt der Schaumweine - von Luxussprudlern bis zur Massenware, von lieblich bis zu extra brut. Ein Feature von Maike von Galen. Produktion: WDR 2025

Ein Feature von Maike von Galen. Produktion: WDR 2025

