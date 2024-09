Camping Boom reloaded - Mobil unterwegs in unruhigen Zeiten

Dok 5 - Das Feature. . 53:21 Min. . Verfügbar bis 03.09.2029. WDR 5. Von Matthias Hof.

Freiheit, sagen Reisemobilisten, sei das, was man (sich) erfahre. In der Corona-Zeit waren Wohnmobile und Caravans ein Erfolgsmodell. Die Branche allerdings boomt noch immer weiter. Trotz Lieferschwierigkeiten - in einigen Bereichen - und hohen Preisen.// Von Matthias Hof/ WDR 2022/ www.radiofeature.wdr.de

