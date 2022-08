Wie der Sport weltweit mit strukturellem Missbrauch kämpft

Für sportliche Höchstleistungen braucht es ein vertrauensvolles Umfeld. Was aber, wenn das Vertrauen missbraucht wird? Nora Hespers spricht mit Andrea Schültke über Gewalt und sexuellen Missbrauch im Sport und wie die Verbände an Lösungen arbeiten.

Kontaktadressen für Betroffene von sexuellem Missbrauch

N.I.N.A e.V

N.I.N.A. bietet kostenfreie und anonyme Hilfe und Beratung. Es ist ein Angebot des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs in fachlicher Verantwortung von N.I.N.A. e.V.



Kontakt

Hilfetelefon sexueller Missbrauch: 0800 22 55 530

Telefonzeiten:

Montag, Mittwoch und Freitag: 9 bis 14 Uhr

Dienstag und Donnerstag: 15 bis 20 Uhr

Webseite: https://www.hilfe-telefon-missbrauch.online



Aufarbeitungskommission

Die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs untersucht sämtliche Formen von sexuellem Kindesmissbrauch in Deutschland - unter anderem auch im Sport. Betroffene, Angehörige und Zeitzeugen sind eingeladen, über sexuellen Kindesmissbrauch in einer vertraulichen Anhörung oder einem schriftlichen Bericht zu berichten.



Kontakt

Büro der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs

Glinkastraße 24

10117 Berlin

Postadresse:

Postfach 110129

10831 Berlin

Infotelefon Aufarbeitung:

0800 40 300 40 (kostenfrei und anonym)

Sprechzeiten Infotelefon:

montags, mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr

dienstags und donnerstags von 15 bis 20 Uhr

Webseite: http://www.aufarbeitungskommission.de/sport/



Ansprechpartnerin Andrea Schültke

Die freie Journalistin Andrea Schültke recherchiert seit zehn Jahren vertraulich zum Thema sexueller Missbrauch im Sport. Sie veröffentlicht unter anderem im WDR bei Sport inside und beim Deutschlandfunk, ist auch Autorin der Sportschau-Dokumentation: "Das große Tabu".

Andrea Schültke ist anonym erreichbar unter andrea.schueltke@fm.wdr.de



