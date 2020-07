Geheimnisse des Sonnensystems - Langeweile - Neuer Partikelfilter

Themen: Warum es mehr Waldrodung in Europa gibt; Warum wir Mehl aus Insekten essen sollten; 3 Dinge über Hörner; Geheimnisse des Sonnensystems; Essbar? Blätter von Kohlrabi und Blumenkohl; Langeweile; Gewalt gegen Kinder in Corona-Zeiten; Neuer Partikelfilter gegen Feinstaub; Was macht Google mit Fitbit-Daten?; Psychologische Mailberatung für Jugendliche; Kommentar: Apple muss bei Corona-App nachbessern!; Woher kommen gigantische Megablitze am Himmel? Moderation: Martin Winkelheide

