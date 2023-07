Ralph Morgenstern – Talk mit dem Schauspieler

WDR 4 Frühstück mit. . 17:46 Min. . Verfügbar bis 22.07.2024. WDR 4. Von Heike Knispel.

Er ist der Mann für schräge Auftritte und besondere Rollen: Ob als Schauspieler in der "Geierwally" oder in "Sissi – Beuteljahre einer Kaiserin"; im "Mephisto" oder "Faust" oder in den Musicals "Hairspray" und "Kiss me Kate".

